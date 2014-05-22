В Петербурге зафиксировали суточный рекорд смертей от COVID-19

В Петербурге установлен очередной антирекорд по смертности от коронавируса за сутки. Жертвой COVID-19 стали 110 человек. Информация об этом была размещена на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в городе выявили 1 335 новых случаев заболевания. 1 304 человека выздоровели. Всего за весь период пандемии зафиксировано 466 775 случаев.
В последние дни в Петербурге возник повышенный спрос на вакцинацию. В связи с этим в торговых центрах откроют дополнительные пункты. В них предварительная регистрация не требуется.
Фото: Piter.TV
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