В Петербурге зафиксировали суточный рекорд смертей от COVID-19

В Москве также поставлен антирекорд: 124 смерти.

В Петербурге установлен очередной антирекорд по смертности от коронавируса за сутки. Жертвой COVID-19 стали 110 человек. Информация об этом была размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в городе выявили 1 335 новых случаев заболевания. 1 304 человека выздоровели. Всего за весь период пандемии зафиксировано 466 775 случаев.

В последние дни в Петербурге возник повышенный спрос на вакцинацию. В связи с этим в торговых центрах откроют дополнительные пункты. В них предварительная регистрация не требуется.

Фото: Piter.TV