Что произошло в Петербурге 28 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 28 июня.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 28 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге зафиксировали суточный антирекорд смертей от COVID-19.

От коронавируса умерли 110 человек, еще 1335 петербуржцев заболели, 1304 выздоровели. Неблагополучная эпидемобстановка вызвала повышенный спрос на вакцинацию среди горожан: в торговых центрах готовятся открыть дополнительные пункты вакцинации.

На перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы "копейка" сбила мотоциклиста.

Серьезное ДТП произошло в ночь на понедельник. После столкновения с отечественной легковушкой байкер вылетел из седла, несколько раз перевернулся в воздухе и упал на землю у трамвайных путей. Известно, что мужчина переломал ноги, его госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняются.

В июне в Петербурге и Ленобласти 20 детей до 12 лет пропали без вести.

Такими цифрами поделились в поисковом отряде "ЛизаАлерт". Известно, что девять детей пропали только на прошлой неделе. Волонтерами приходится искать не "бегунков", ушедших из дома, а потерявшихся на природе детей. Многие, по словам отряда, не находятся живыми. Спасатели призвали родителей нигде не оставлять детей без присмотра, особенно на природе.

Умерла глава ассоциации общественных организаций блокадников Валентина Леоненко.

Валентине Ивановне было 95 лет. Во время войны она лечила раненых в военном госпитале, строила укрепления и рыла траншеи в разных частях Ленинграда. После войны Леоненко полвека работала педагогом, в 1990-м году она создала Международную ассоциацию блокадников, к которой присоединились 109 организаций из России и других государств.

Иммунолог заявил, что "Алые паруса", прошедшие 25 июня, не повлияют на рост заболеваемости в Петербурге.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что ветер, который был на улице во время праздника, не позволил присутствующим получить заражающую дозу. Медик подчеркнул, что заразиться могли только целующиеся или обнимающиеся люди, поэтому всплеска заболеваемости ковидом в городе можно не ждать.

Защитники Муринского парка записали видеообращение к президенту.

Жители Калининского района отправили видео на прямую линию, которая состоится 30-го июня. Горожане рассказали о том, как им удалось защитить от застройки участок парка и как им до сих пор не удается избавиться от забора на этом участке. Часть земли по-прежнему числится в аренде.

Фото: Piter.TV; сайт администрации Петербурга

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / За сохранение Муринского парка