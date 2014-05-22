Умерла глава ассоциации общественных организаций блокадников Валентина Леоненко

Валентина Леоненко выстояла блокаду Ленинграда, а затем работала педагогом.

На минувших выходных не стало президента Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда Валентины Ивановны Леоненко. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В 16 лет, в 1941-м году, Валентина Леоненко лечила раненных в военном госпитале. Также во время войны она строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы около Кировского завода. После войны больше 50 лет работала как педагог.

Международную ассоциацию женщина создала в 1990-м году. К ней присоединились 109 организаций из России и других государств.

Валентина Иванова свято хранила память о тяжелых блокадных годах, о подвиге поколения, защитившего Родину. По инициативе возглавляемой ею организации изданы десятки томов, посвященных блокаде. Для всех нас Валентина Ивановна останется примером жизненной стойкости, мужества, силы духа, любви к родному городу. выразил свои соболезнования губернатор Александр Беглов.

Валентине Ивановне было 95 лет.

Фото: сайт администрации Петербурга