Появилось видео с жесткого столкновения байкера и "ВАЗ"

Мотоциклист остался жив, но серьезно пострадал.

Piter.TV получил видео с ДТП на перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы, в котором пострадал мотоциклист.

Авария произошла в ночь с 27 на 28 июня. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в передний бампер авто отечественного производства. В результате столкновения мотоциклист вылетел из седла, перевернулся в воздухе и упал на асфальт около трамвайных путей. На помощь к пострадавшему пришел пешеход.

Свидетели утверждают, что мужчина серьезно пострадал, его госпитализировали.

Видео: Piter.TV