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Появилось видео с жесткого столкновения байкера и "ВАЗ"

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Мотоциклист остался жив, но серьезно пострадал.

Piter.TV получил видео с ДТП на перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы, в котором пострадал мотоциклист.

Авария произошла в ночь с 27 на 28 июня. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в передний бампер авто отечественного производства. В результате столкновения мотоциклист вылетел из седла, перевернулся в воздухе и упал на асфальт около трамвайных путей. На помощь к пострадавшему пришел пешеход. 

Свидетели утверждают, что мужчина серьезно пострадал, его госпитализировали.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, ДТП,

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