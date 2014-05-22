В аварии на Московском проспекте тяжело пострадал байкер

Пострадавшего доставили в больницу с открытым переломом таза.

Накануне вечером, 27 июня, на пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы столкнулись ВАЗ и мотоцикл, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на читателей.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как мотоциклист от удара слетает на землю и не может подняться самостоятельно. На помощь пришли прохожие. Свидетели аварии уточнили, что мотоциклист сильно пострадал: у него открытый перелом таза.

В соцсетях отметили, что в больницу байкер попал с переломами ног в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Ранее мы писали, что один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Тихвином.

Фото: vk.com/motosolidaritydtp