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В аварии на Московском проспекте тяжело пострадал байкер
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В аварии на Московском проспекте тяжело пострадал байкер

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Пострадавшего доставили в больницу с открытым переломом таза.

Накануне вечером, 27 июня, на пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы столкнулись ВАЗ и мотоцикл, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на читателей.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как мотоциклист от удара слетает на землю и не может подняться самостоятельно. На помощь пришли прохожие. Свидетели аварии уточнили, что мотоциклист сильно пострадал: у него открытый перелом таза. 

В соцсетях отметили, что в больницу байкер попал с переломами ног в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские. 

Ранее мы писали, что один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Тихвином.

Фото: vk.com/motosolidaritydtp

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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