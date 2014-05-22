Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Тихвином

Водитель въехал в столб.

В Тихвинском районе Ленобласти вечером 27 июня произошло ДТП, в котором погиб один человек и двое серьезно пострадали.

По данным правоохранительных органов, 27 июня около 18:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. На автодороге Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, перед въездом в Тихвин, произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 60-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в столб. Водитель скончался на месте, 23-летняя девушка и 40-летняя женщина с различными травмами госпитализированы в больницу.

Накануне на проспекте Сизова автомобиль сбил двух пенсионеров.

Фото: Piter.tv