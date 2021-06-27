На проспекте Сизова автомобиль сбил двух пенсионеров

В воскресенье вечером, 27 июня, в Приморском районе два пенсионера попали под колеса автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, два пожилых пешехода попали под колеса автомобиля у дома 34 по проспекту Сизова. В комментариях отмечают, что на этом участке люди постоянно переходят дорогу в неположенном месте. Обстоятельства случившегося выясняются.
Информации о пострадавших нет. На снятых местными жителями кадрах видно, что на место произошедшего приехали скорая помощь и реанимобиль.
Ранее мы публиковали видео, где на Богатырском проспекте столкнулись Volvo и Land Rover.
Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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