На проспекте Сизова автомобиль сбил двух пенсионеров

В комментариях отмечают, что на этом участке люди постоянно переходят дорогу в неположенном месте.

В воскресенье вечером, 27 июня, в Приморском районе два пенсионера попали под колеса автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, два пожилых пешехода попали под колеса автомобиля у дома 34 по проспекту Сизова. В комментариях отмечают, что на этом участке люди постоянно переходят дорогу в неположенном месте. Обстоятельства случившегося выясняются.

Информации о пострадавших нет. На снятых местными жителями кадрах видно, что на место произошедшего приехали скорая помощь и реанимобиль.

Ранее мы публиковали видео, где на Богатырском проспекте столкнулись Volvo и Land Rover.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург