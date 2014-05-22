В июне в Петербурге и Ленобласти 20 детей пропали без вести

Волонтеры отметили, что речь идет не об ушедших из дома детях, а о тех, кто терялся на природе, в основном у воды.

С начала лета на территории Петербурга и Ленобласти пропали 20 детей до 12 лет. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда "ЛизаАлерт".

Только на прошлой неделе в отряд поступили девять заявок на поиск детей. Волонтеры отметили, что речь идет не об ушедших из дома детях, а о тех, кто терялся на природе, в основном у воды. Не всех удалось найти живыми.

Сотрудники поискового отряда просят родителей нигде не оставлять детей без присмотра, особенно на природе. Также у детей всегда на природе должен быть свой рюкзак с водой, перекусом и полностью заряженным телефоном, чтобы при необходимости он смог позвонить на номер "112".

Уже в мае в Ленобласти в четыре раза увеличилось число пропавших в лесу.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер