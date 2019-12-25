Иммунолог заявил, что "Алые паруса" не повлияют на рост заболеваемости в Петербурге

В Петербурге выпускники с размахом отпраздновали "Алые паруса". И хотя в этом году на праздник выпускников пускали только школьников с сопровождающими педагогами, все равно на Дворцовой площади собрались почти 30 тысяч человек. При этом большая часть из присутствующих носила маски на подбородках или не носила вовсе.
Все это вызвало критику у некоторых горожан и звезд. С резким осуждением "Алых парусов" выступили Запашный, Волочкова и другие звезды. "КП-Петербург" узнал у врача-иммунолога, доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, чем такой массовый праздник может обернуться для Северной столицы.
Я думаю, что проведение "Алых парусов" не очень сильно отразится на эпидемиологической ситуации. Это было на улице, был ветер. Там было трудно получить заражающую дозу.
Владислав Жемчугов, иммунолог
Специалист отметил, что заразиться могли люди только при очень близком контакте, например, если кто-то целовался или обнимался. Для передачи вируса нужно получить большую заражающую дозу, а "на ветру это невозможно". На ветру контагиозность (способность заражать) вируса резко падает, считает иммунолог.
Владислав Жемчугов подытожил, что всплеска заболеваемости коронавирусом в Петербурге в связи с "Алыми парусами" ждать не стоит, там могли заразиться единицы.
Ранее Piter.tv показал, как прошли "Алые паруса" в 2021 году.
Фото: Piter.tv
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Да неужели, серьезно!? И те на ветру не при чем и только при поцелуе!! Капец , ну просто людей всех за баранов держат! Вы ж орали что нужны маски ! А теперь типа резко не надо так что ли и 40тыс все ни по чем!? Ну просто дно!!!
Через месяц смотрим статистику.
Правительство двойных стандартов,когда им нужно что то провести вирус никого не заражает,ветром его уносит подальше от мероприятия,у меня просто нет слов, какая-то клоунада!!!
А то, что все они на общественном транспорте добирались, в одних магазинах очереди стояли, да и на улице плечом к плечу несколько часов с интенсивным общением?
А в том году почему тогда все парки и скверы позакрывали?
аттракционы тогда чем помешали? на карусели всегда ветер))) а в аквапарках вообще всё водой смывает
Какой ветер, вы бредите! Я гулял в этот вечер по центру. Был полный штиль! Конечно не заразятся, это же провительсту надо, а на несанкционированных митингах covid прям набрасывается на каждого, и в фанзоне тоже самое, болезнь только там где нет интересов наших "правителей" двойные стандарты :) не неслышал!
У нас короновирус какой-то выборочный. Чемпионат и Алые паруса - не трогает. В кафешках и ресторанах трогает только тех, кто захотел поесть в позднее время. Ну вы уж определитесь, есть короновирус или нет. Если сесть и посчитать сколько человек переболело короновирусом с самого начала (конец марта 2020 года), да у нас столько народа нет, а значит уже давно болеют те кто прошёл вакцинацию?
Это же не митинг, значит опасности никакой нет. Вирус избирателен. Трое митингующих в масках как потенциальные распространители вируса естественно представляют большую опасность чем 30 тысяч без масок, которые собрались на праздник. Как всегда, все логично и никаких двойных стандартов.
Ааа, вот как..
Т.е с ветром нормально, можно в толпе быть, плечо к плечу..
Т.е роспотребнадзор, зря пишет, что вирус очень заразен, надо дистанцию соблюдать..
А может, в метро, хоть, ветерок пустите?
Там( в метро) ад...ни воздуха, ни дистанции...
Или после чемпионата город закроете???
Что и ежу понятно....