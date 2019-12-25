Иммунолог заявил, что "Алые паруса" не повлияют на рост заболеваемости в Петербурге

На Дворцовой площади 25 июня собрались почти 30 тысяч человек.

В Петербурге выпускники с размахом отпраздновали "Алые паруса". И хотя в этом году на праздник выпускников пускали только школьников с сопровождающими педагогами, все равно на Дворцовой площади собрались почти 30 тысяч человек. При этом большая часть из присутствующих носила маски на подбородках или не носила вовсе.

Все это вызвало критику у некоторых горожан и звезд. С резким осуждением "Алых парусов" выступили Запашный, Волочкова и другие звезды. "КП-Петербург" узнал у врача-иммунолога, доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, чем такой массовый праздник может обернуться для Северной столицы.

Я думаю, что проведение "Алых парусов" не очень сильно отразится на эпидемиологической ситуации. Это было на улице, был ветер. Там было трудно получить заражающую дозу. Владислав Жемчугов, иммунолог

Специалист отметил, что заразиться могли люди только при очень близком контакте, например, если кто-то целовался или обнимался. Для передачи вируса нужно получить большую заражающую дозу, а "на ветру это невозможно". На ветру контагиозность (способность заражать) вируса резко падает, считает иммунолог.

Владислав Жемчугов подытожил, что всплеска заболеваемости коронавирусом в Петербурге в связи с "Алыми парусами" ждать не стоит, там могли заразиться единицы.

Ранее Piter.tv показал, как прошли "Алые паруса" в 2021 году.

Фото: Piter.tv