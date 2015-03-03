В Смольном назвали точное число выпускников, которые посетили "Алые паруса"

Цифрами поделились в комитете по образованию города.

В Смольном назвали точное число выпускников, которые посетили праздник "Алые паруса", который состоялся вечером 25 июня. Как сообщили порталу "Невские новости" в комитете по образованию, всего на Дворцовой площади находились почти 40 тысяч человек – почти 30 тысяч выпускников школ и 9 тысяч выпускников учреждений среднего профессионального образования.

Команда Piter.tv рассказала обо всех событиях минувшей пятничной ночи в нашем специальном репортаже.

Праздник выпускников не обошелся без эксцессов и после его завершения – в сети растиражировали видео, в котором нагая жительница Северной столицы исполнила у дорожного знака эротический танец.

Фото: Piter.tv