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После "Алых парусов" голая петербурженка исполнила танец под дождем
Сегодня, 16:29
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После "Алых парусов" голая петербурженка исполнила танец под дождем

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В Петроградском районе девушка без одежды кружилась на дорожном знаке.

В ночь на 26 июня, в праздник "Алых парусов", нагая жительница Северной столицы исполнила для горожан эротический танец. Об этом рассказали очевидцы на портале "Мегаполис". 

На Полозовой улице дама воспользовалась дорожным знаком, чтобы показать зрителям виражи. В Сети комментаторы удивляются смелости и самоуверенности танцовщицы. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что кассир отказалась продавать продукты парню с макияжем. Молодой человек хотел сок, но получил оскорбления. 

Фото: Мегаполис

Теги: алые паруса 2021, казусы на алых парусах, неадекват, стриптиз в петербурге
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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