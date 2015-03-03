После "Алых парусов" голая петербурженка исполнила танец под дождем

В Петроградском районе девушка без одежды кружилась на дорожном знаке.

В ночь на 26 июня, в праздник "Алых парусов", нагая жительница Северной столицы исполнила для горожан эротический танец. Об этом рассказали очевидцы на портале "Мегаполис".

На Полозовой улице дама воспользовалась дорожным знаком, чтобы показать зрителям виражи. В Сети комментаторы удивляются смелости и самоуверенности танцовщицы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что кассир отказалась продавать продукты парню с макияжем. Молодой человек хотел сок, но получил оскорбления.

Фото: Мегаполис