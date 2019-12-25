В Никольском неадекватный мужчина бегал без трусов по магазину

За необычным покупателем уже выехала карета скорой помощи.

В Тосненском районе Ленобласти в магазин пришел мужчина без трусов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 9 октября.

Инцидент произошел в городе Никольское на улице Школьная, 4. За раскрепощенным покупателем приехала карета скорой помощи.

Подробности случившегося уточняются. Выясняется информация о состоянии здоровья мужчины.

Ранее на Piter.tv сообщили, что голый "Человек-паук" вскарабкался на балкон и устроил переполох в Кудрово.

Фото: Piter.tv