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В Никольском неадекватный мужчина бегал без трусов по магазину
Сегодня, 13:25
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В Никольском неадекватный мужчина бегал без трусов по магазину

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За необычным покупателем уже выехала карета скорой помощи.

В Тосненском районе Ленобласти в магазин пришел мужчина без трусов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 9 октября.

Инцидент произошел в городе Никольское на улице Школьная, 4. За раскрепощенным покупателем приехала карета скорой помощи.

Подробности случившегося уточняются. Выясняется информация о состоянии здоровья мужчины.

Ранее на Piter.tv сообщили, что голый "Человек-паук" вскарабкался на балкон и устроил переполох в Кудрово.

Фото: Piter.tv

Теги: мужчина без трусов в магазине, неадекват, никольское, школьная улица
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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