  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Никольском загорелись частный дом и баня
Сегодня, 15:09
197
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Никольском загорелись частный дом и баня

0 0

Огонь охватил площадь в 50 "квадратов", никто не пострадал.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Гатчинском районе Ленобласти. В селе Никольское 3 января загорелись баня размером 6 на 6 метров, хозяйственная постройка 2 на 4 метра и частный дом 8 на 8 метров. Огонь охватил площадь в 50 "квадратов", никто не пострадал. 

Пожарные не допустили распространение огня и ликвидировали последствия происшествия. 

Несмотря на значительную площадь поражения и несколько горящих объектов, оперативные действия пожарных расчетов позволили предотвратить еще больший ущерб и обезопасить соседние строения. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее на Piter.TV: огонь охватил балкон в квартире на проспекте Энгельса. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: никольское, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии