В Никольском загорелись частный дом и баня

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Гатчинском районе Ленобласти. В селе Никольское 3 января загорелись баня размером 6 на 6 метров, хозяйственная постройка 2 на 4 метра и частный дом 8 на 8 метров. Огонь охватил площадь в 50 "квадратов", никто не пострадал.

Пожарные не допустили распространение огня и ликвидировали последствия происшествия.

Несмотря на значительную площадь поражения и несколько горящих объектов, оперативные действия пожарных расчетов позволили предотвратить еще больший ущерб и обезопасить соседние строения. Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС России