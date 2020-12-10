Кассир отказалась продавать продукты парню с макияжем

Женщина нахамила молодому человеку и не пробила сок. Позже перед покупателем извинилась администрация магазина.

В Петербурге кассир отказалась продавать товары молодому человеку с макияжем. Возмущенный покупатель опубликовал видео в социальных сетях.

Накануне визажист Леонид пришел в "Дикси" за соком. Парень сделал укладку, накрасил глаза и губы, нарисовал веснушки. Образ молодого человека кассир магазина не оценила. Внешний вид покупателя не понравился женщине и она принялась его оскорблять. Товары продавец не пробила.

Спустя время руководство торговой сети извинилось перед покупателем за поведение кассира.

Леонид отметил, что он не трансгендер, но любит делать макияж и часто экспериментирует с образами.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге обнаружили незаконную дорогостоящую доставку алкоголя в "сухой" день "Алых парусов".

Видео: online47