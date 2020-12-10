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Кассир отказалась продавать продукты парню с макияжем

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Женщина нахамила молодому человеку и не пробила сок. Позже перед покупателем извинилась администрация магазина.

В Петербурге кассир отказалась продавать товары молодому человеку с макияжем. Возмущенный покупатель опубликовал видео в социальных сетях.

Накануне визажист Леонид пришел в "Дикси" за соком. Парень сделал укладку, накрасил глаза и губы, нарисовал веснушки. Образ молодого человека кассир магазина не оценила. Внешний вид покупателя не понравился женщине и она принялась его оскорблять. Товары продавец не пробила. 

Спустя время руководство торговой сети извинилось перед покупателем за поведение кассира. 

Леонид отметил, что он не трансгендер, но любит делать макияж и часто экспериментирует с образами. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге обнаружили незаконную дорогостоящую доставку алкоголя в "сухой" день "Алых парусов".

Видео: online47

 

Теги: накрашенный мужчина, неадекватный кассир в дикси, отказ пробивать товар, торговые сети
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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