Кассир отказалась продавать продукты парню с макияжем

В Петербурге кассир отказалась продавать товары молодому человеку с макияжем. Возмущенный покупатель опубликовал видео в социальных сетях.
Накануне визажист Леонид пришел в "Дикси" за соком. Парень сделал укладку, накрасил глаза и губы, нарисовал веснушки. Образ молодого человека кассир магазина не оценила. Внешний вид покупателя не понравился женщине и она принялась его оскорблять. Товары продавец не пробила.
Спустя время руководство торговой сети извинилось перед покупателем за поведение кассира.
Леонид отметил, что он не трансгендер, но любит делать макияж и часто экспериментирует с образами.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге обнаружили незаконную дорогостоящую доставку алкоголя в "сухой" день "Алых парусов".
Видео: online47
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все