В мировом антирейтинге РФ встала на вторую позицию.

В России второй день подряд от COVID-19 умерли больше 700 человек. Об этом рассказали представители пресс-службы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ранее показатель свыше 700 смертей был объявлен 6 июля. Тогда инфекция забрала жизни 737 человек. Спустя сутки этот показатель упал до 725 человек.

В настоящее время по количеству летальных случаев Россия вышла на второе место в антирейтинге после Бразилии (830 случаев смерти пациентов за сутки). На третьем месте находится Индия (там за сутки выявлено 553 погибших от ковида). По России больше всего смертей фиксируется в Москве (104 человека) и Петербурге (107 человек).

В России за сутки из-за коронавируса умерли 737 человек. Это максимум с начала пандемии.

Фото: оперштаб РФ