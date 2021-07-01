В России третьи сутки подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 672 человека.

В России третьи сутки подряд выявляется суточный рекорд смертности от коронавируса. Статистику по COVID-19 опубликовал оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно имеющейся информации, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 672 человека. Днем ранее – 669, а 29 июня заявлялось о 652 погибших пациентах.

Всего за последние сутки коронавирус был выявлен у 23 543 человек. Общее число выявленных случаев заражения в России достигло 5 538 142. За весь период пандемии скончались 135 886 человек.

Больше всего зараженных COVID-19 было выявлено в Москве – 7597 случаев. На втором месте – Подмосковье (2663). Следом идут Санкт-Петербург (1612), Нижегородская и Брянская области – 378 и 320 зараженных соответственно.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 16 928 человек. Общее число выздоровевших за весь период пандемии возросло до 5 017 321.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за использование фейковых QR-кодов для посещения заведений общепита Москвы может грозить до двух лет тюремного заключения.

Видео: стопкоронавирус.рф