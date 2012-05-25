В России стартовали учения РВСН с комплексами "Ярс"

В Минобороны России рассказали о задачах, стоящих перед военными.

В Тейковском ракетном соединении размещенном на территории Ивановской области, начались учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с выводом комплексов "Ярс" на маршруты боевого патрулирования. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты отметили, что в ходе мероприятий боевые комплексы совершат марш с общей протяженностью до 100 километров, отработают задачи по рассредоточению в лесу и противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

Напомним, что "Ярс", или РС-24, представляет из себя стратегический комплекс. Основу техники составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. На вооружении в России аппарат находится с 2009 года. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тысячах километров. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

РВСН перевооружили еще один полк под Оренбургом на комплекс "Авангард".

Фото и видео: Минобороны России