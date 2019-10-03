В России стартовали продажи обновленного Nokia 5310

Его можно будет приобрести за 3990 рублей.

Пресс-служба компании HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, сообщила о старте продаж обновленной версии кнопочного телефона Nokia 5310 на территории России.

Диагональ дисплея нового телефона составит 2,4 дюйма. В его комплектацию входят разъем для карт microSD емкостью до 32 гигабайт, разъем для наушников и слот для двух SIM-карт. В режиме ожидания может работать до 22 дней.

Стоимость телефона в России составит 3990 рублей. Он доступен для продажи в черной и белой расцветках корпуса.

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Видео: YouTube / Vy Vo Xuan, Nokia Mobile