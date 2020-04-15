Он будет стоить 40 тысяч рублей.

Apple представила новый iPhone SE. Это первый смартфон компании в 2020 году. Сообщается, что он стал преемником одноименного девайса, который выпустили в 2016 году.

Внешне новый "яблочный" смартфон схож с iPhone 8. У него 4,7-дюймовый Retina IPS-экран, кнопка Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, а также крупные горизонтальные рамки на передней панели и камера 12 мегапикселей.

Стоимость базовой версии iPhone SE составит 40 тысяч рублей. На данный момент это самая дешёвая модель из актуальных смартфонов компании. Его продажи стартуют 24 апреля.

Ранее мужчина украл айфон из салона связи на Комендантском проспекте.

Видео: Youtube/ Apple