Мужчина украл айфон из салона связи на Комендантском проспекте

Материальный ущерб составил 22 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию поступил звонок от директора салона связи.

Он сообщил, что мужчина зашёл в магазин на Комендантском проспекте д. 33 и украл "Айфон 7". После чего вор скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил 22 000 рублей.

Полиция задержала преступника. Им оказался неработающий мужчина.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что бомж отобрал у шестиклассника айфон на Гражданском проспекте.

Фото: Pixabay