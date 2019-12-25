Мужчина украл айфон из салона связи на Комендантском проспекте

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию поступил звонок от директора салона связи.
Он сообщил, что мужчина зашёл в магазин на Комендантском проспекте д. 33 и украл "Айфон 7". После чего вор скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил 22 000 рублей.
Полиция задержала преступника. Им оказался неработающий мужчина.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что бомж отобрал у шестиклассника айфон на Гражданском проспекте.
Фото: Pixabay
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