Бомж отобрал у шестиклассника айфон на Гражданском проспекте

Полиция задержала злоумышленника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 марта в полицию обратилась с заявлением женщина.

Она сообщила, что в парадной дома №31 по Гражданскому проспекту мужчина отобрал мобильный телефон "Айфон 7+" у её сына, ученика 6 класса школы.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался бездомный мужчина. Похищеннный телефон он продал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабёж).

Ранее мы сообщили, что на улице Котина избили мужчину и отобрали у него телефон.

Фото: Pixabay