Снижение показателей связано с эффективностью работы законодательства.

В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Он рассказал статистику на заседании Совета судей. Сейчас по стране в СИЗО находятся 530 тысяч человек. На 1 января 1999 года этот показатель достигал отметки в 1,06 млн граждан

Глава ВС подчеркнул, что за последний год число заключенных сократилось на 33 тысячи. Эта цифра равняется 6% от аналогичного показателя в 2018 году. В общей сложности суды РФ рассмотрели 79 ходатайств об аресте обвиняемых. Из них удовлетворили 71 тысячу запросов от прокуратуры.

Ранее Piter.tv писал о том, что число заключенных в России достигло исторического минимума.