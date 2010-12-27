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В "Крестах" создали дополнительные рабочие места для осужденных
Сегодня, 7:07
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lesjasap

В "Крестах" создали дополнительные рабочие места для осужденных

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Заключенные будут создавать носки и чулки.

В "Крестах" расширят рабочие места для осужденных. Об этом заявили в пресс-службе УФСИН по Петербургу. По данным специалистов, на территории колонии под номером 8 открылся участок швейного производства. Там будут изготавливать носочно-чулочные изделия.

Обеспечивать материалами, необходимым оборудованием и сырьем заключенных будет коммерческий партнер.Благодаря новой инициативе УФСИН поможет трудоустроить еще большее количество осужденных и нарастить объемы данной продукции в регионе. Часть вырученных денег за работу заключенные будут тратить на выплаты по искам.

Ранее Piter.tv писал о том, что число заключенных в России достигло исторического минимума.

Фото: Pixabay.com

Теги: кресты, осужденные, рабочие места
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

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