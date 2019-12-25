В Минобороны отметили, что в РФ лазерная защита от дронов будет представлена не только "Пересветом".

В России создают новое лазерное оружие. Об этом журналистам издания "Красная звезда" сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. По данным специалиста, ведутся работы над комплексом, способным справляться с боевыми дронами. Военный отметил, что речь идет не только о заявленном "Пересвете".

Выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия БЛА, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники Алексей Криворучко, замглавы обороны РФ

Военный уточнил, что разрабатывается также радиочастотный комплекс. Он необходим российской армии для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников. С конца 2019 года на боевом дежурстве находятся лазерные комплексы "Пересвет".

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Фото: Минобороны России