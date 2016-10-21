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Российский лазерный комплекс "Пересвет" рассекретили иностранцы
Сегодня, 9:19
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lesjasap

Российский лазерный комплекс "Пересвет" рассекретили иностранцы

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The Space Review раскрыли информацию о создаваемом в России "Пересвете".

Российский "Пересвет" рассекретили. Журналисты американского издания The Space Review рассказали о лазерном комплексе. Аналитики утверждают, что при помощи техники РФ будет засвечивать, а не ослеплять спутники противника, которые занимаются отслеживанием позиций российских баллистических ракет.

Эксперт по имени Барт Хендрикс утверждает, что "Пересвет" будет временно приводить к потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения. Комплекс заполнит их светом, который устройства попробуют отразить. 

Напомним, что основным разработчиком пересвета является Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в городе Саров. Иностранцы считают, что именно там создается УФЛ-2М, которая чвляется самой мощной лазерной исследовательской установкой.  Аналитик полагает, что "Пересвет" может быть либо лазером с ядерной накачкой, лобо кислородно-йодным лазером на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой.

В The Space Review предположили, что за систему наведения "Пересвета" может отвечать КБ в Петербурге.

Северная Корея начала угрожать уничтожением США.

Теги: the space review, пересвет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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