Российский лазерный комплекс "Пересвет" рассекретили иностранцы

The Space Review раскрыли информацию о создаваемом в России "Пересвете".

Российский "Пересвет" рассекретили. Журналисты американского издания The Space Review рассказали о лазерном комплексе. Аналитики утверждают, что при помощи техники РФ будет засвечивать, а не ослеплять спутники противника, которые занимаются отслеживанием позиций российских баллистических ракет.

Эксперт по имени Барт Хендрикс утверждает, что "Пересвет" будет временно приводить к потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения. Комплекс заполнит их светом, который устройства попробуют отразить.

Напомним, что основным разработчиком пересвета является Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в городе Саров. Иностранцы считают, что именно там создается УФЛ-2М, которая чвляется самой мощной лазерной исследовательской установкой. Аналитик полагает, что "Пересвет" может быть либо лазером с ядерной накачкой, лобо кислородно-йодным лазером на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой.

В The Space Review предположили, что за систему наведения "Пересвета" может отвечать КБ в Петербурге.

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