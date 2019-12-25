Создание новейшего оружия обошлось России в 10-20 млрд рублей в год. Об этом на презентации, организованной Российским военно-историческим обществом, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Чиновник уточнил, что имеет в виду разработку гиперзвукового комплекса "Авангард", лазерного комплекса "Пересвет" и подводных аппаратов "Посейдон".
Ушло 10 лет для того, чтобы разработать их без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых ресурсов, то есть постепенно условно в год по 10-20 млрд рублей
Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ
Эксперт уточнил, что при существующем бюджете вооруженных сил расходы по данным проектам были практически незаметными. Он напомнил, что "Авангард" способен перемещаться в плотных слоях атмосферы на скорости до 27 Махов. При этом комплекс может маневрировать. Первый ракетный полк, оборудованный данным оружием, заступил на дежурство в Оренбургской области в 2019 году.
Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса "Ярс-С".
Фото: Минобороны России
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