Эксперт уточнил, как в России велась работа над "Авангардом", "Пересветом" и "Посейдонами".

Создание новейшего оружия обошлось России в 10-20 млрд рублей в год. Об этом на презентации, организованной Российским военно-историческим обществом, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Чиновник уточнил, что имеет в виду разработку гиперзвукового комплекса "Авангард", лазерного комплекса "Пересвет" и подводных аппаратов "Посейдон".

Ушло 10 лет для того, чтобы разработать их без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых ресурсов, то есть постепенно условно в год по 10-20 млрд рублей Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ

Эксперт уточнил, что при существующем бюджете вооруженных сил расходы по данным проектам были практически незаметными. Он напомнил, что "Авангард" способен перемещаться в плотных слоях атмосферы на скорости до 27 Махов. При этом комплекс может маневрировать. Первый ракетный полк, оборудованный данным оружием, заступил на дежурство в Оренбургской области в 2019 году.

Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса "Ярс-С".

Фото: Минобороны России