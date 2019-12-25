Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса "Ярс-С"

Данные на информационном слайде привел Алексей Криворучко.

Минобороны России раскрыло характеристики грунтового стратегического комплекса "Ярс-С". На Едином дне приемки военной продукции 29 января заместитель глава ведомства Алексей Криворучко привел сведения о параметрах техники, связанных с дальностью ракеты. Данные были обозначены на слайде во время выступления спикера.

В Минобороны уточнили, что калибр запускаемой ракеты составляет 1,86 м, длина - 17,8 м. Стартовая масса ракеты - 46 тысяч кг, при этом масса полезной нагрузки достигает 1 250 кг при дальности полета образца вооружения до 10 тысяч километров. Функционирование ракеты осуществляется за счет твердого топлива.

Командир Барнаульской дивизии Александр Прокопенков заявил, что перевооружение его оединения на "Ярс-С" завершится к концу 2021 года.

В Оренбургскую область поставят еще две ракеты "Авангард".

Фото: Минобороны России