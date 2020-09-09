Иркутское ракетное соединение полностью вооружилось МБК "Ярс"

Ракетные комплексы заменяют устаревшие "Тополя".

Иркутское ракетное соединение РВСН полностью вооружилось межконтинентальными "Ярсами". В мае 2020 года глава боевой подготовки Виктор Фотюк говорил о том, что до конца года перевооруженными также будут два полка в Барнаульской дивизии.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, "Ярс" заменяет в РВСН снимаемые с вооружения МБР "Тополь". Последние уже выработали гарантийный эксплуатационный ресурс. К концу 2019 года в российскую армию поступили более 150 новых установок в шахтной и мобильной версиях. Ежегодно РВСН будут получать по 20 пусковых установок и обеспечивающих систем.

Напомним, что в составе РВСН находятся три ракетные армии, 12 ракетных дивизий. Четыре дивизии с шахтными пусковыми установками, остальные - с мобильными ракетными комплексами.

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Видео: Youtube/ Минобороны России