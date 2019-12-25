В Оренбургскую область поставят еще две ракеты "Авангард". Об этом во время селекторного совещания в Минобороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Чиновник отметил, что военные подготавливают инфраструктуру для развертывания ракетных комплексов в регионе.
К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард"
Сергей Шойгу, министр обороны России
Министр добавил, что на данный момент завершено строительство в Калужской области. Это позволило Минобороны России выполнить в сентябре целевую задачу по загрузке ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки.
Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19.
Фото: Минобороны России
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