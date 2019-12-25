Ракетные установки будут размещены в регионе до конца 2020 года.

В Оренбургскую область поставят еще две ракеты "Авангард". Об этом во время селекторного совещания в Минобороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Чиновник отметил, что военные подготавливают инфраструктуру для развертывания ракетных комплексов в регионе.

К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард" Сергей Шойгу, министр обороны России

Министр добавил, что на данный момент завершено строительство в Калужской области. Это позволило Минобороны России выполнить в сентябре целевую задачу по загрузке ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки.

Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19.

Фото: Минобороны России