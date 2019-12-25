В России создали тест для выявления вируса нипах

Разработка принадлежит специалистам НИЦ "Вектор".

В России создали тест-систему для выявления вируса нипах. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница выступила перед студентами Ростовского государственного медицинского университета. По информации от специалиста, разработка принадлежит ученым из научного центра "Вектор".

Коллеги очень быстро сделали тест-систему. На сегодняшний день мы можем различать вирус нипах в случае его выявления. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что ВОЗ считает нипах одним из самых опасных в мире. От него до сих пор не существует вакцины или лекарственных препаратов. Вирус характеризуется лихорадкой и энцефалопатией. У пациента происходит поражение и гибель мозговых клеток. Показатель по летальным случаям - от 40 до 75%. В большинстве инфекция передается летучими лисицами и мышами. Люди могут заразиться, если употребят в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

Фото: YouTube / Международная конференция "Эпидемиологическое благополучие"