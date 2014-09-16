Попова: ПЦР-тест для выявления вируса Нипах будет готов в течение следующей недели

Глава Роспотребнадзора прокомментировала угрозу заражения вирусом на территории РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ПЦР-тест для выявления вируса Нипах будет готов в течение следующей недели. Об этом чиновница рассказала участникам IV Форума социальных инноваций регионов. Спикер пояснила, что данная инфекция недавно была выявлена на территории Индии.

Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила, что российские ученые разрабатывают тест на вирус неспешно в связи с тем, что для России на данный момент нет риска распространения данной инфекции.Впервые Нипах зарегистрирован в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки инфицирования наблюдаются по всему азиатскому региону. Возбудитель вируса вызывает у человека воспаление мозга, а также тяжелые респираторные заболевания. До сих пор не существует специфических средств лечения и профилактики.

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Фото: Правительство России