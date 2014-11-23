Угроза выявлена летом около границы с Монголией.

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности чумных сусликов. В интервью "РБК" глава иркутского НИИ ведомства Сергей Балахонов и глава ведомства Анна Попова на сессии "Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии" Восточного экономического форума рассказали о существующей эпидемиологической угрозе. Специалисты объяснили коллегам, что в июле текущего года была зарегистрирована вспышка чумы около государственной границы с Монголией, а также в самой РФ. Выявленные инциденты связаны с охотой на диких зверьков и дальнейшим поеданием их мяса.

Балахонов уточнил, что в Монголии происходят цепные процессы возникновения и распространения инфекций среди животных. Чумные очаги распространились по трети страны. В России эксперты смогли остановить эпидемию, но несмотря на это активность опасного очага сохранилась.

В НИЦ паразитологии заметили, что чума остается одной из глобальных угроз для человечества. При этом сейчас эта проблема зачастую уходит из поля зрения. Природные очаги распространения инфекции располагаются на всех континентах планеты. Исключением стали Антарктида и Австралия.

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