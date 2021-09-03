Глава Роспотребнадзора призвала родителей включаться в контроль школьного питания

Анна Попова оценила необходимость контроля питания учащихся со стороны общественников и родителей.

Глава Роспотребнадзора призвала родителей активно включаться в контроль школьного питания. В интервью журналистке Наиле Аске-заде чиновника рассказала, что этот вопрос является общим полем деятельности также для общественных организаций.

Я призываю максимально активно включаться в этот процесс. Еще раз хочу сказать, методическая база есть, сотрудники Роспотребнадзора во всех субъектах РФ абсолютно открыты и готовы всемерно помогать для того, чтобы родительский контроль заработал в полную силу. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что надзорных органов по стране не хватит для того, чтобы проверить качество питания во всех российских школах. Попова добавила, что лучше родителей этот вопрос никто не сможет проконтролировать, так как они, заботясь о своих детях, способны следить за качеством блюд в школах на ежедневной основе. В 2020 году в рамках родительского контроля проверено больше половины школ в стране.

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