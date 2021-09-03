Глава Роспотребнадзора: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах

Анна Попова рассказала, почему в регионах разнится ситуация с ростом и снижением уровня заболеваемости ковидом.

Глава Роспотребнадзора заявила о том, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах. Такое заявление Анна Попова сделала в эфире телеканала "Россия-24". Она дала интервью журналистке Наиле Аскер-заде. По сведениям чиновницы, еще в 47 субъектах страны медики фиксируют стадию снижения заболеваемости.

У нас восемь субъектов всего в стадии роста. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт уточнила, что инфицирование снижается по большей части в тех регионах, в которых привито свыше 60% взрослого населения. Попова добавила, что таких регионов РФ с каждым днем становится все больше. При этом в регионах, где вакцинировалось менее 30% жителей, ситуация "совсем не хороша".

Попова заявила, что в России не распространяются новые штаммы коронавируса.

Фото: Правительство России