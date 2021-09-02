Попова заявила, что в России не распространяются новые штаммы коронавируса

Штамм "Дельта" на сегодняшний день остается доминирующим в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России не распространяются новые штаммы коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "Лямбда" и другие штаммы, пока в России распространения этих штаммов нет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Тажке глава ведомства отметила, что штамм "Дельта" на сегодняшний день остается доминирующим в России, как и в других странах мира.

Ранее Попова заявила, что не исключает подъем заболеваемости коронавирусом осенью.

Видео: YouTube / Россия 24