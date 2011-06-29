Попова не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью

Она уточнила, что это может произойти во второй декаде сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает подъем заболеваемости коронавирусом осенью. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

Попова напомнила, что когда люди возвращаются из отпусков, они при встрече обмениваются "не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией".

Такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Видео: YouTube / Россия 24