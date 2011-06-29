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Попова не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью

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Она уточнила, что это может произойти во второй декаде сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает подъем заболеваемости коронавирусом осенью. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

Попова напомнила, что когда люди возвращаются из отпусков, они при встрече обмениваются "не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией".

Такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, заболеваемость, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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