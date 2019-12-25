Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2024 году

По его словам, в России это произойдет раньше, чем в других государствах.

Кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2024 году. Такой прогноз он дал в беседе с интернет-агентством URA.RU.

По его словам, через два года заболеваемость коронавирусом значительно снизится, причем в РФ это произойдет раньше, чем в других государствах.

Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше. Николай Крючков, иммунолог

Он отметил, за эти несколько лет важно снизить смертность и сократить возможность для появления новых штаммов вируса. По мнению Крючкова, это позволит взять под контроль ситуацию с пандемией.

Напомним, Словакия прекратила с 31 августа использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Евросоюз выразил властям страны недовольство закупкой препарата, так как он не был одобрен на территории содружества. Скандал привел к отставке с поста вице-премьера республики Игора Матовича.

Ранее cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что региональные власти могут убеждать людей пройти курс вакцинации, однако, о насильственной вакцинации речи не идет.

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