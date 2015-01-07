Словакия прекращает применение вакцины "Спутник V"

Ранее республика вернула России обратно 160 из 200 тысяч доз препарата.

Словакия прекращает с 31 августа использование российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава республики.

Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины. из сообщения Минздрава Словакии

Отмечается, что после объявленной даты вакцинация данным российским препаратом будет невозможна.

Напомним, что партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта. Использовать вакцину в республике начали 7 июня. Всего ею привились более десяти тысяч человек. На вакцинирование вторым компонентом подали заявки около восьми тысяч человек. ЕС выразил Словакии недовольство закупкой вакцины, так как препарат был не одобрен на территории содружества. Скандал привел к отставке с поста вице-премьера республики Игора Матовича. После этого Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину. Обратно вернули 160 из 200 тысяч доз.

Ранее глава центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что сейчас нет оснований для вакцинации детей от коронавируса.

Фото: Telegram / sputnik_vaccine