Матвиенко: ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может

Она подчеркнула, что власти могут убеждать граждан привиться.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что региональные власти могут убеждать людей пройти курс вакцинации, однако, о насильственной вакцинации речи не идет. Об этом она сказала в ходе рабочей поездки в Пензу.

Никакой насильственной вакцинации быть не должно. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она отметила, что Пензенская область является одним из регионов, показатели по вакцинации которого находятся на высоком уровне. Кроме того, 58 процентов населения субъекта РФ старше 60 лет уже получили прививку от коронавируса.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал недопустимыми угрозы увольнения из-за отказа от вакцинации против COVID-19. По словам российского лидера, вакцинация является оружием против распространения вируса. Он в очередной раз напомнил, что принуждать к вакцинации никого не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу.

Ранее главный врач больницы под номером 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что коронавирус, предположительно, имеет естественное происхождение.

Фото: скриншот YouTube / Совет Федерации