Проценко считает, что коронавирус не был создан искусственно

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о своей позиции по вопросу происхождения ковида.

Главный врач больницы под номером 40 в Коммунарке Денис Проценко полагает. что коронавирус имеет естественное происхождение. Об этом специалист рассказал журналистам в рамках марафона "Новое знание". Медик призывает не говорить рано о победе над пандемией. Он уверен, что человечество просто научится жить рядом с инфекцией, как ранее это произошло с корью и гриппом.

Мое персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями. Денис Проценко, врач

Напомним, что эксперты разнятся в своем отношении к вопросу происхождения коронавируса. Часть из них считает, как и Проценко, что ковид появился естественным путем, другие - что COVID-19 создан в лаборатории в Ухане. Они думают, что вирус смог выбраться из закрытого учреждения и распространиться по Китаю. В рассекреченной версии американских спецслужб упоминается о том, что ковид не был разработан в качестве биологического оружия.

Проценко: прогноз по заболеваемости ковидом осенью во многом будет зависеть от вакцинации.

Фото: Piter.tv