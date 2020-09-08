Проценко: прогноз по заболеваемости ковидом осенью во многом будет зависеть от вакцинации

Главный врач 4 больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, что прогноз по заболеваемости ковидом осенью во многом будет зависеть от успешной вакцинации. Такое заявление специалист сделал во время рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Эксперт заметил, что в случае пассивного отношения граждан к прививкам для профилактики COVID-19, не исключен рост числа новых пациентов по стране.
Очень сложно прогнозировать. Обычно сезонная заболеваемость есть, и мы ее видели в марте, осенью прошедшего года. Если к вакцинации также будут многие скептически относиться, то у нас опять будет работа.
Денис Проценко, медик
Врач объяснил, что рост заражений приведет к усилению нагрузки на систему здравоохранения, властям придется дополнительно разворачивать инфекционные койки. Проценко также спрогнозировал рост количества пациентов, нуждающихся в аппаратах ИВЛ. Эксперт заметил, что не только общество, но и сами врачи устали от пандемии.
Проценко заявил о недостаточном коллективном иммунитете к коронавирусу в России.
Фото: Pixabay.com
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