Проценко: прогноз по заболеваемости ковидом осенью во многом будет зависеть от вакцинации

Врач рассказал о возможной нагрузке на систему здравоохранения из-за недостаточной вакцинации населения.

Главный врач 4 больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, что прогноз по заболеваемости ковидом осенью во многом будет зависеть от успешной вакцинации. Такое заявление специалист сделал во время рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Эксперт заметил, что в случае пассивного отношения граждан к прививкам для профилактики COVID-19, не исключен рост числа новых пациентов по стране.

Очень сложно прогнозировать. Обычно сезонная заболеваемость есть, и мы ее видели в марте, осенью прошедшего года. Если к вакцинации также будут многие скептически относиться, то у нас опять будет работа. Денис Проценко, медик

Врач объяснил, что рост заражений приведет к усилению нагрузки на систему здравоохранения, властям придется дополнительно разворачивать инфекционные койки. Проценко также спрогнозировал рост количества пациентов, нуждающихся в аппаратах ИВЛ. Эксперт заметил, что не только общество, но и сами врачи устали от пандемии.

Проценко заявил о недостаточном коллективном иммунитете к коронавирусу в России.

Фото: Pixabay.com