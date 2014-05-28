Проценко заявил о недостаточном коллективном иммунитете к коронавирусу в России

Чтобы достичь коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать около 80% населения.

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил о недостаточном уровне коллективного иммунитета от коронавируса в России. Об этом он упомянул в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России".

Во вторник, 24 августа, состоялся съезд партии "Единая Россия". В нем приняли участие 393 делегата из 85 региональных отделений партии. В кулуарах второго этапа предвыборного съезда Денис Проценко, входящий в пятерку списка партии на выборах в Госдуму, упомянул, что Россия пока не достигла коллективного иммунитета. По мнению эпидемиологов, для этого необходимо вакцинировать около 80% населения. Кроме того, Проценко подчеркнул, что важно повсеместно развивать программу реабилитации больных, перенесших тяжелое заболевание.

Напомним, что на съезде президент России Владимир Путин назвал недопустимыми угрозы увольнения из-за отказа от вакцинации.

Фото: Piter.TV