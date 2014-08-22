Глава государства уточнил, что победить вирус можно только при наличии коллективного иммунитета.

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми угрозы увольнения из-за отказа от вакцинации против COVID-19. Об этом он заявил на съезде партии "Единая Россия".

По словам российского лидера, вакцинация – это оружие против распространения вируса. Он в очередной раз напомнил, что принуждать к вакцинации никого не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Также президент заявил, что страна гордится врачами, фельдшерами и медсестрами. С самого начала пандемии они "трудятся напряженно, самоотверженно, без всякого преувеличения, не жалея себя".

Напомним, что в середине июня в Москве объявили обязательную вакцинацию. Работодателей сфер торговли и услуг обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников первой дозой до 15 июля, второй – до 15 августа. За столицей меры начали принимать в других регионах. На данный момент, обязательная вакцинация введена в 43 субъектах.

Ранее мы сообщили, что Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора "ДОМ.РФ".

Видео: пресс-служба администрации президента РФ