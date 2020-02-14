В России создали гладкоствольный аналог винтовки армии США M16

Россиянам не придется ждать, когда у них накопится пятилетний опыт для владения данным оружием.

В России создали гладкоствольный аналог штурмовой винтовки армии США M16. Она разработана компанией "Промтехнология". Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на представителей компании.

Для получения винтовки придется иметь пять лет стажа владения гладкоствольным оружием. Сейчас такое условие оговорено в российском законодательстве. Ствол же новой винтовки ORSIS выполнен со сверловкой Ланкастера, поэтому она не попадает под закон. Однако технология позволяет придавать пуле вращение. Это обеспечивает ей устойчивость во время полета.

Конструкторы адаптировали платформу под патрон .366 ТКМ (9,5 на 38 мм). Патрон используется для оружия с частично нарезным стволом или стволом с нарезной насадкой.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады.

Видео: YouTube/A R