В России стартовал показ "Малефисенты 2"

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы". Главные роли в кинокартине исполнили Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.

Сюжет развивается спустя несколько лет после событий, описанных в первой части фильма. Прекрасная Аврора очнулась после наложенных на нее чар и теперь живет со своей крестной Малефисентой. Привычный ход событий меняет прекрасный принц, который делает возлюбленной Авроре предложение. Малефисента разрывает мир с королем и королевой и пытается защитить волшебный лес от нападок людей.

Съемки фильма проходили в Великобритании, графстве Бакингемшир. Критики, которые стали первыми зрителями второй части, нелестно отозвались о ней. Они считают сюжет фильма поверхностным. По их словам, картину спасает лишь игра актеров. В настоящий момент рейтинг картины составляет 54 %.

Видео: YouTube / iVideos