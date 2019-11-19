В России снимут фильм о клоунах в костюмах Бэтмена и Джокера

Картина должна с юмором рассказать об эпохе супергероев.

Российский режиссер Эдуард Бордуков планирует снять фильм о молодых актерах-аниматорах. Они вынуждены надеть на себя костюмы Бэтмена и Джокера, чтобы исполнить мечту о строительстве своего театра. Об этом пишет ТАСС.

Фильм будет называться "Бумажные клоуны". Съемки планируют проводить в Нижнем Новгороде. Проект претендует на поддержку Фонда кино.

По мнению режиссера, Джокер давно стал культовым персонажем. Кино с одноименным названием побило рекорды по кассовым сборам. Бордуков заверил, что его картина не будет русской версией про Джокера.

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Видео: YouTube/ РГ МЕДИА, mister custodian