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"Джокер" собрал в прокате более $1 млрд

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Кинокомикс обогнал фильм "Маска".

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом стал самым прибыльным фильмом по комиксах в истории. Об этом сообщает Forbes.

Кассовые сборы фильма перевалили за 1 миллиард долларов, что превышает бюджет ленты в 16 раза. Ранее рекорд принадлежал "Маске" с  Джимом Керри, которая собрала в прокате в 15,2 раза больше первоначального бюджета. 

Картина повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC. Джокер является и самым узнаваемых антигероем в истории кино. В фильме затронуты темы маленького американского человека с психическими расстройствами. 

Видео: YouTube/WBRussia

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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