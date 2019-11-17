"Джокер" собрал в прокате более $1 млрд

Кинокомикс обогнал фильм "Маска".

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом стал самым прибыльным фильмом по комиксах в истории. Об этом сообщает Forbes.

Кассовые сборы фильма перевалили за 1 миллиард долларов, что превышает бюджет ленты в 16 раза. Ранее рекорд принадлежал "Маске" с Джимом Керри, которая собрала в прокате в 15,2 раза больше первоначального бюджета.

Картина повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC. Джокер является и самым узнаваемых антигероем в истории кино. В фильме затронуты темы маленького американского человека с психическими расстройствами.

Видео: YouTube/WBRussia