Сериал "Властелин колец" продлили на второй сезон

При этом первый сезон все еще находится на стадии препродакшена.

Компания Amazon продлила сериал "Властелин колец" на второй сезон. При этом первый сезон все еще находится на стадии препродакшена. Об этом пишет издание Variety.

По некоторой информации, до сих пор не утвержден актерский состав. В число актеров в настоящий момент вошли Уилл Поултер, Маркелла Кавена и Макс Болдри. Разработкой сериала занимаются Джон Д. Пейн и Патрик Мак-Кей. Продюсером-консультантом назначен Брайан Когман, работавший над "Игрой престолов". Несколько серий снимет режиссер "Приюта" и "Мира юрского периода 2" Хуан Антонио Байона.

Сериал "Властелин колец" расскажет о событиях, предшествующих оригинальной трилогии.Основные сюжетные линии держатся пока в секрете. Известно лишь, что первая серия будет посвящена молодому потомку короля Араторна – Арагорну. Его в оригинальной саге сыграл Вигго Мортенсен. Сам сериал не затрагивает события, описанные в книгах Толкина.

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Видео: YouTube / Movieclips, Derek