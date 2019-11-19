Режиссер "Ангелов Чарли" пожаловалась на мужские стереотипы

Она призывает всех идти в кино и обеспечить фильму кассовый успех.

Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы. Она призвала всех идти в кино и обеспечить фильму кассовый успех. Об этом пишет издание Indie Wire.

Бэнкс заявила, что если фильм не станет прибыльным, то это лишь подтвердит популярную в Голливуде теорию о том, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях. На вопрос, почему тогда стали успешными экранизации комиксов "Капитан Марвел" и "Чудо-женщина", режиссер отметила, что они принадлежат "мужскому жанру".

Напомним, прокат "Ангелов Чарли" в Северной Америке начался с катастрофы. В премьерные выходные картина заработала чуть более 8 млн долларов. Это значительно меньше, чем ожидалось.

Ранее мы писали, что Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в "Ангелах Чарли".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU