Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в "Ангелах Чарли"

Актриса заявила, что так она будет больше похожа на свою героиню.

Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее. Актриса попросила сценаристов сделать ее героиню лесбиянкой, чтобы ей было проще вжиться в образ. Об этом сообщает Daily Mail.

"Кристен хотела быть гомосексуалисткой в фильме, и я согласилась", - отметила режиссер Элизабет Бэнкс. Стюарт стало проще понять своего персонажа, когда в него добавили несколько важных деталей.

Стоит отметить, что Кристен не скрывает своей бисексуальности. В недавнем интервью она призналась, что встречается с девушкой уже достаточно долго и готова сделать ей предложение.

Ранее мы публиковали обзор премьеры "Ангелы Чарли".

Видео: SonyPicturesRU